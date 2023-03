Finale GF Vip 7, chi non sarà in studio? Presunta lite e assenze, le ultime indiscrezioni

La finale del GF Vip 7 si celebrerà ufficialmente il prossimo lunedì 3 aprile ma nel frattempo, oltre ai pronostici sul possibile vincitore, non mancano le indiscrezioni su quello che potrebbe (o non potrebbe) accadere in studio. E soprattutto su chi potrebbe e soprattutto non potrebbe esserci tra gli ex Vipponi.

Finale GF Vip 7, chi non sarà in studio

Le indiscrezioni sulla finale del GF Vip parlano chiaro: non tutti gli ex Vipponi di questa lunga edizione da record saranno presenti in studio. Secondo l’esperto di gossip, Amedeo Venza, ci sarebbe stata una presunta lite che avrebbe avuto non poche conseguenze:

Lite furibonda tra un ex Vippone e il GF Vip!!! Sicuramente per la finale di lunedì non vedremo tutti i protagonisti in studio!

Ad aggiungere ulteriore pepe all’indiscrezione sulla finale del GF Vip 7 ci ha pensato Biccy.it che, citando un gossip del momento, ha sottolineato come in studio potrebbero mancare 10 ex Vipponi, ovvero “tutti i concorrenti espulsi, quelli andati al televoto d’ufficio e quelli che si sono eliminati”.

Si tratterebbe nel dettaglio di Ginevra Lamborghini, Riccardo Fogli, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, tutti e quattro squalificati. A loro si andrebbero ad aggiungere Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi, eliminati dopo un televoto d’ufficio. Quindi Marco Bellavia, Sara Manfuso, Luca Salatino e Patrizia Rossetti, i quali si sono ritirati volontariamente per motivi di salute e/o personali.

Scopriremo a breve se l’indiscrezione troverà o meno conferma.