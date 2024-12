Finalissima Ballando con le Stelle 2024: Bianca Guaccero favorita, ma attenzione a Federica Pellegrini

Cresce l’attesa per la finalissima di Ballando con le Stelle 2024, che andrà in onda sabato 21 dicembre. Chi si aggiudicherà la vittoria della 19ª edizione? Gli esperti di Sisal puntano su Bianca Guaccero, ma non mancano le sfide e le sorprese.

Ballando con le Stelle: Bianca Guaccero pronta a trionfare

Secondo i pronostici, la favorita per alzare la coppa è proprio Bianca Guaccero, data a 1,85. L’attrice pugliese, in coppia con il maestro Giovanni Pernice, ha conquistato pubblico e giuria grazie a performance cariche di energia e intensità. Il suo Jive sulle note di Tina Turner, che le ha fruttato 30 punti bonus nell’undicesima puntata, l’ha proiettata in cima alla classifica. Gli esperti non hanno dubbi: potrebbe essere il suo anno.

Federica Pellegrini e il sogno di Pasquale La Rocca

Nonostante il favore dei pronostici per la Guaccero, Federica Pellegrini non è da sottovalutare. Con una quota di 4,00, la Divina gareggia al fianco del talentuoso Pasquale La Rocca, già vincitore di Ballando con le Stelle nel 2022 e 2023. Se dovesse riuscire nell’impresa, sarebbe la sua terza vittoria consecutiva, un record che entrerebbe nella storia del programma.

Federica Nargi e l’energia della finale

Occhi puntati anche su Federica Nargi, data a 2,50. L’ex Velina, in coppia con Luca Favilla, ha emozionato il pubblico con un ballo insieme al marito Alessandro Matri, guadagnandosi un posto tra i favoriti. La sua determinazione potrebbe regalarle il colpo di scena della serata.

Anna Lou Castoldi e gli outsider

Con uno stile unico e performance emozionanti, Anna Lou Castoldi, in coppia con Nikita Perotti, ha lasciato il segno in questa edizione. Tuttavia, la sua vittoria è data a 16, rendendola un’opzione meno probabile rispetto alle sue avversarie.

Tra gli outsider troviamo anche Tommaso Marini e Luca Barbareschi, rispettivamente dati a 66. Marini, in coppia con Sophia Berto, ha ottenuto un posto in finale dopo il trionfo nello spareggio, mentre Barbareschi, al fianco di Alessandra Tripoli, è stato ripescato grazie a una Wild Card assegnata da Simone Di Pasquale.

Chi vincerà?

Con Bianca Guaccero in testa ai pronostici e Federica Pellegrini pronta a dare battaglia, la finalissima promette emozioni e colpi di scena. L’appuntamento è per sabato sera, quando scopriremo chi conquisterà la coppa della 19ª edizione di Ballando con le Stelle.