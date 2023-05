Domenica 14 maggio 2023 andrà in onda, in diretta su Canale 5, la finale di Amici 22 che decreterà il vincitore dell’edizione tra Isobel Kinnear, Mattia Zenzola, Wax e Angelina Mango.

Finale Amici 22, ecco chi sceglierà il vincitore

In che modo verrà scelto il vincitore della 22esima edizione? Secondo il regolamento diffuso da WittyTV, il trionfatore di Amici 22 verrà scelto direttamente dal pubblico attraverso il televoto.

La finale consiste nella gara tra i 4 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma.

Chi vincerà Amici 22? Non ci resta che attendere la finale che andrà in onda domenica 14 maggio in diretta su Canale 5.

