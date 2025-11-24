Filippo Magnini stronca la storia con Federica Pellegrini

Filippo Magnini demolisce la storia con Federica Pellegrini

Ospite della nuova puntata di Belve, Filippo Magnini è tornato a parlare del suo passato sentimentale con Federica Pellegrini, e le sue parole hanno immediatamente scatenato un acceso dibattito online. Ecco come è andata e quali sono state le dichiarazioni dell’ex campione del nuoto.

Le affermazioni di Filippo Magnini

La quarta puntata di Belve, in onda domani sera su Rai 2, vedrà Francesca Fagnani confrontarsi con tre ospiti: Filippo Magnini, Orietta Berti e Martina Colombari. Le anticipazioni lasciano presagire un appuntamento ricco di momenti forti.

Poco fa, la Rai ha diffuso un estratto dell’intervista a Magnini, oggi tra i concorrenti della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Il breve video, pubblicato sui social, è diventato in pochi minuti oggetto di commenti, condivisioni e discussioni.

Rispondendo a una domanda diretta della conduttrice, Magnini ha ripercorso la relazione avuta con Federica Pellegrini, storia durata diversi anni e terminata nel 2017. Dopo la rottura, entrambi hanno preso strade diverse, ma l’argomento continua a suscitare curiosità.

Nel corso dell’intervista, Magnini ha espresso un giudizio sorprendentemente severo sul rapporto con la Pellegrini, dando vita a uno dei momenti più forti dell’anticipazione diffusa dalla Rai. Ecco cosa ha dichiarato:

“Se quello con Federica è stato un amore importante? A oggi direi più no che sì. Secondo me non c’è stato tanto rispetto, parlo a livello di persona. Io penso più suo nei miei confronti. Devo dire che, a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2)

Le sue parole hanno immediatamente fatto il giro del web, alimentando curiosità e speculazioni sul resto dell’intervista. Per scoprire come proseguirà il dialogo fra Magnini e Fagnani, non resta che attendere la messa in onda della puntata. Appuntamento domani sera su Rai 2, alle 21:30.