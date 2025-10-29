Filippo Bisciglia sulla rottura con Pamela parla di tradimenti

Filippo Bisciglia rompe il silenzio su Pamela Camassa: “Taccio su questo, è una promessa”

Dopo diciassette anni d’amore, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di prendere strade diverse. La notizia era stata annunciata qualche settimana fa attraverso due messaggi quasi identici condivisi sui loro profili social: un modo sobrio e rispettoso per comunicare ai fan la fine di una relazione lunga e intensa. Da allora, però, nessuno dei due aveva più voluto affrontare pubblicamente l’argomento.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair in occasione della sua partecipazione al nuovo reality show The Traitors Italia, in uscita su Prime Video dal 30 ottobre e condotto da Alessia Marcuzzi, Bisciglia ha spiegato chiaramente la sua posizione: non parlerà mai della sua storia finita con Pamela.

Le parole di Filippo Bisciglia sulla rottura

Nel corso della conversazione, al conduttore di Temptation Island è stato chiesto quale fosse oggi il suo rapporto con il tema del tradimento, vista la natura del programma a cui sta partecipando. La risposta è stata breve ma molto significativa: “Preferisco non risponderle perché, in questa fase della vita, qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l’ultima cosa che vorrei”.

Alla domanda diretta se quel silenzio avesse a che fare con la fine della sua storia con Pamela Camassa, Filippo ha replicato con fermezza: “Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”. Parole che confermano la sua intenzione di mantenere la massima discrezione su una vicenda personale che, per lui, deve restare privata.

La loro storia e il legame con Maria De Filippi

Filippo e Pamela si erano conosciuti dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello, iniziando una relazione che li ha accompagnati per quasi due decenni. Pur non essendosi mai sposati e non avendo avuto figli, il loro è sempre apparso come un rapporto solido e complice.

Negli ultimi mesi, alcune indiscrezioni avevano raccontato di un tentativo di Maria De Filippi di farli riavvicinare, ma la coppia ha preferito non commentare neppure queste voci, mantenendo un profilo basso e rispettoso.

Anche sul tema della paternità, Bisciglia in passato si era espresso con sincerità: “Negli anni ci siamo detti: ‘Proviamo’, poi ‘Aspettiamo’, e ancora ‘Proviamo’. Alla fine passa il tempo. Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Mi immaginavo con un ragazzino di dieci anni con cui giocare”.

Anni fa si era parlato di una possibile gravidanza, ma fu proprio Filippo a smentire: “Chissà, magari in un futuro, ma per ora non è così”. Oggi, quelle parole suonano come un ricordo lontano di un amore che, seppur finito, resta segnato da un profondo affetto reciproco.