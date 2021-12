Filippo Bisciglia al Grande Fratello Vip? Pamela Camassa commenta

Pamela Camassa intervistata da SuperGuidaTV, svela a quale reality show prenderebbe parte e quale sarebbe la sua reazione di fronte ad una possibile partecipazione di Filippo Bisciglia al Grande Fratello Vip.

Filippo Bisciglia al Grande Fratello Vip? Pamela Camassa interviene

Sono un tipo selvaggio e opterei più per L’isola dei Famosi. Guardo il Grande Fratello Vip ma non parteciperei perché l’idea di stare chiusa in una casa h24 mi spazientirebbe. Di proposte in questo senso non ci sono state anche se magari il mio nome è venuto fuori.

Per quanto riguarda il GF Vip, Pamela svela come prenderebbe una possibile partecipazione di Filippo Bisciglia:

Filippo è un tipo molto espansivo e lo vedrei bene nei panni opinionista. Come concorrente aveva già partecipato al Grande Fratello e ora come ora considerando la crescita professionale sarebbe divertente vederlo in questa veste.

La Camassa parla anche di Temptation Island:

Non parteciperei come concorrente. Sono una persona molto riservata e introversa. E’ un programma che però mi piace guardare.

Pamela Camassa, in ultimo, svela quale programma le piacerebbe condurre:

In televisione sta tornando in voga il varietà e di questo sono felice. Ho riscoperto molto i programmi comici. Tempo fa avevo lavorato con Max Giusti e mi ero trovata molto bene perché avevo avuto modo di far conoscere il mio lato ironico. Mi piacerebbe condurre per esempio un programma come Colorado.