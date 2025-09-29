Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno rotto: le prime parole

Dopo una lunga storia d’amore durata ben 17 anni, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di porre fine alla loro relazione. L’annuncio è arrivato attraverso Instagram, dove entrambi hanno condiviso dei messaggi personali per comunicare la notizia ai tanti fan che li seguono da anni.

Una coppia molto amata dal pubblico, unita nella vita privata ma anche in vari momenti pubblici, che nel corso del tempo aveva fatto sognare molti. La loro storia è sempre apparsa solida, lontana dai riflettori invadenti, ma evidentemente qualcosa si è incrinato nel tempo, fino alla decisione di separarsi.

Il messaggio di Filippo e Pamela

È stato proprio Filippo Bisciglia, volto noto soprattutto per la conduzione di Temptation Island, a scrivere per primo ai suoi follower: “È da un po’… Dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse, pur volendoci bene.”

Poco dopo, anche Pamela Camassa ha pubblicato un messaggio sul suo profilo, confermando quanto detto da Filippo e aggiungendo: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene.”

Le loro parole parlano di una separazione matura, sofferta ma rispettosa. Entrambi hanno voluto sottolineare che, nonostante la fine della relazione sentimentale, resta un legame affettivo importante.

Una lunga storia che ha attraversato momenti importanti

Filippo e Pamela si erano conosciuti nel 2007 e, da allora, non si erano più lasciati. Hanno condiviso non solo la quotidianità e i momenti privati, ma anche un percorso di crescita individuale e di coppia, sempre con discrezione e senza cedere ai meccanismi del gossip facile.

Negli anni sono stati spesso definiti una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano. Per questo motivo la notizia della rottura ha sorpreso molti, pur arrivando in modo elegante e consapevole, come è sempre stato nel loro stile.