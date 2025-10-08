Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: svelato il motivo della rottura

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: dopo 17 anni è finita la loro storia d’amore, ecco il motivo

Dopo quasi due decenni insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno messo un punto alla loro lunga relazione. La notizia è arrivata sul finire di settembre, quando entrambi hanno condiviso messaggi simili, ma separati, tramite i propri profili Instagram per annunciare la rottura.

Il primo a parlare è stato Filippo, che ha scritto:

“È da un po’, dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”.

A stretto giro, Pamela ha confermato la fine della loro relazione con parole quasi identiche:

“Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

Nessun tradimento tra i motivi dell’addio, “erano diventati..”

A smentire le illazioni più maliziose è intervenuto Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che ha fatto chiarezza attraverso un’intervista a un’amica della coppia. Secondo quanto riportato, la separazione non sarebbe stata causata da terzi o da episodi di infedeltà, ma da un naturale cambiamento del legame tra i due:

“Erano diventati fratello e sorella, non c’entrano terze persone”, ha dichiarato Signoretti durante la sua ospitata a *La Volta Buona* di Caterina Balivo.

Sempre secondo il giornalista, i segnali di crisi circolavano già da tempo nel mondo dello spettacolo:

“Le voci (su una loro ipotetica rottura, ndr) circolavano già da un anno: si mormorava che tra loro ci fosse una crisi. Nel mondo dei vip, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio, significa che la storia è al capolinea“.

I rumors e le malelingue

Nel suo pezzo su Nuovo, Signoretti ha parlato anche dei pettegolezzi scatenati dall’annuncio, sottolineando come la fine della storia abbia sollevato qualche sospetto tra i fan e non solo:

“La rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Coppia inossidabile da diciassette anni, ora annunciano a sorpresa che le loro strade si dividono. Non sono certo i primi due a lasciarsi dopo un fidanzamento così lungo e dopo aver più volte dichiarato l’intenzione di sposarsi e allargare la famiglia. Ma la loro improvvisa separazione ha scatenato i soliti maligni: ‘Dopo tanti anni al timone di Temptation Island, Filippo si è fatto… tentare?’. Chissà. Lui non ha mai nascosto che le sexy single del programma non lo lasciavano indifferente. Chi conosce bene la coppia, però, racconta che la rottura non dipende da una terza persona”. (qui per sapere il nome di una fidanzata di quest’anno che secondo le malelingue l’avrebbe tentato)

Per ora, nessuno dei due ha aggiunto ulteriori dettagli oltre alle dichiarazioni ufficiali. Ma appare chiaro che la loro separazione sia stata maturata con serenità e rispetto reciproco.