Il figlio di Gabriella Pession somiglia ad un famosissimo sportivo: ecco il curioso aneddoto

Gabriella Pession torna sugli schermi con una nuova avventura televisiva. La celebre attrice sarà protagonista della serie “Il Conte di Montecristo”, che andrà in onda su Raiuno a partire dal 13 gennaio. Questa produzione in quattro puntate promette di catturare l’attenzione del pubblico con un’interpretazione intensa e coinvolgente.

Un curioso dettaglio sul figlio di Gabriella Pession

In una recente intervista al settimanale Oggi, Gabriella Pession ha svelato un particolare curioso riguardante suo figlio Giulio, di 10 anni. La somiglianza con il tennista Jannik Sinner è sorprendente, tanto che in famiglia è stato affettuosamente soprannominato “Micro Jannik”.

Giulio, nato dal matrimonio con l’attore Richard Flood, noto per il ruolo del dottor Cormac Hayes in “Grey’s Anatomy”, sembra aver ereditato dal celebre tennista non solo i tratti somatici ma anche una passione sfrenata per il tennis.

Gabriella ha scherzosamente ammesso: “Lo chiamiamo così non tanto per il talento, ma per la straordinaria somiglianza fisica, soprattutto con i suoi capelli rossi.”

Una passione per il tennis che unisce la famiglia

Giulio si allena cinque volte a settimana, mostrando una dedizione impressionante per uno sport che ha già conquistato il suo cuore. I genitori, pur consapevoli dell’impegno che questo comporta, lo sostengono pienamente. La Pession ha rivelato che questa passione per lo sport potrebbe essere una caratteristica ereditaria. Infatti, anche lei ha un passato da pattinatrice promettente, carriera interrotta da un grave infortunio.

La competitività nel DNA della famiglia Pession-Flood

“La competitività è una caratteristica di famiglia,” ha confessato Gabriella. Giulio ha ereditato questa qualità dalla madre, che la vive anche nel suo mestiere di attrice. “Amo fare i provini, è una sfida continua con me stessa,” ha dichiarato. In contrasto, il marito Richard preferisce evitare questo aspetto del mestiere, ma una volta superata la fase di selezione, lavorano insieme in perfetta sinergia.

La nuova avventura di Gabriella Pession

Con il debutto imminente di “Il Conte di Montecristo”, Gabriella Pession è pronta a stupire ancora una volta il pubblico italiano, offrendo una performance che promette di essere memorabile.