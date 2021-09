Leone, primogenito di Fedez e Chiara Ferragni, ha incominciato a frequentare la scuola materna. I suoi genitori, dopo aver condiviso la foto del piccolo in divisa, hanno solleticato la curiosità dei follower: quali sono i costi della retta annuale e che indirizzo scolastico frequenta il piccolo di casa Ferragnez?

I colleghi di Novella 2000, che hanno svolto egregiamente questo lavoro minuzioso, ci fanno sapere qual è la scuola che Fedez e Chiara hanno scelto per il piccolo Leone fresco di divisa verso l’ingresso nel mondo dell’istruzione:

Ma quanto costa la retta scolastica?

L’iscrizione per il primo anno costa 2.800 euro. Per gli anni a venire è invece di 1.800 euro. Per la scuola d’infanzia i costi annuali sono di 11.370 euro. La cifra può essere pagata in due rate, una 10 settembre e una il 10 gennaio. La scuola primaria invece costa 15.730 euro, mentre la secondaria ha una retta di 18.170 euro. A questi prezzi tuttavia non vanno inclusi i pranzi, che variano in base alla sede e oscillano tra i 1.475 e i 1.350 euro.