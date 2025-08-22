Kian, figlio di Giulia e Pierpaolo dice la sua prima parola, “Papà”: la reazione di lei (VIDEO)

Kian dice la sua prima parola: il figlio di Giulia e Pierpaolo è team “papà”.

Kian, il figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dice la sua prima parola: “Papà”, la reazione di lei – video

Ieri sera Pierpaolo Pretelli ha regalato ai fan un momento tenerissimo pubblicando un video su Instagram (lo trovi a inizio articolo) che resterà nel cuore della sua famiglia per sempre. Con il telefono in mano, inquadrando Giulia Salemi, ha annunciato che il loro primogenito, Kian (nato lo scorso 10 gennaio), ha pronunciato per la prima volta una parola chiara: “papà”.

Mentre inquadra Giulia, visibilmente contraddetta – in senso ironico – lui ha detto: “La persona inquadrata oggi non è molto felice, perché ha assistito a un momento storico, epico direi, per la nostra famiglia. Perché il nostro primogenito (anche se per me è secondogenito), ma tuo primogenito, Kian, ha detto per la sua prima volta in maniera scandita, con testimoni oculari che potrebbero testimoniare in qualsiasi momento, ha detto PAPA’, PA-PA’, cioè proprio Papà”.

A quel punto Giulia ha provato in maniera divertente a ridimensionare l’evento: “Ma secondo me intendeva la pappa”. Pretelli, senza perdere un colpo, ha prontamente risposto: “No, non era orario dei pasti, quindi non era pappa, era proprio papà. Fine della storia”.

La loro storia d’amore: nata al GF VIP

Giulia Salemi, nota influencer e volto televisivo, e Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello VIP e da sempre nel cuore del pubblico tv per la sua simpatia, si sono conosciuti e innamorati proprio sotto i riflettori. Tra apparizioni televisive, red carpet ed eventi, la loro relazione è sbocciata e si è rafforzata fino alla nascita di Kian, il loro splendido bambino.

Da quel giorno, Giulia e Pierpaolo condividono sui social momenti pieni di dolcezza: scatti familiari, divertenti gag di vita quotidiana, teneri messaggi d’amore e coccole a tre. Una coppia moderna, autentica e radiosa, che mostra con naturalezza l’affetto e il legame speciale che condividono con il loro bambino.