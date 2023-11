Il figlio di Beatrice Luzzi interviene durante la diretta del Grande Fratello

Valentino, figlio maggiore di Beatrice Luzzi, ha dimostrato in più d’una occasione di essere pienamente al fianco della mamma sostenendola durante il suo percorso al Grande Fratello.

Il figlio di Beatrice Luzzi interviene durante la diretta del GF

E così, dopo gli ennesimi attacchi di Garibaldi e gli scontri in diretta, Valentino è intervenuto via Instagram riportando uno sfogo personale che rappresenta il sentiment di tutti gli estimatori del Grande Fratello:

Sono sgradevolmente sorpreso da quello che sta succedendo all’interno della casa. Mamma non mollare sei più forte di queste persone.

Proprio in questi giorni, il figlio maggiore di Beatrice, è andato dietro le mura della Casa per urlare il suo sostegno nei confronti della mamma (il video in apertura del nostro articolo).

Nel frattempo il figlio di Bea ❤️ #grandefratello pic.twitter.com/xvfTYLgHdC — Piersilvio 1% di share (@Pippi74723463) November 20, 2023

Alcuni tweet sul GF

“non sei intelligente solo tu, me la cavo anche io” SMETTETELA #grandefratello pic.twitter.com/QxVyNpS45T — ariete (@sonoariete_) November 21, 2023

Torna a fare il bidello pattumiera #GrandeFratello pic.twitter.com/vKzXNUDc6U — (@ilbreano) November 21, 2023