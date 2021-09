La modella Ainett Stephens, alla vigilia della nuova puntata di stasera del Grande Fratello Vip, ha voluto condividere con Francesca Cipriani un suo momento di profonda intimità e dolore.

La vita dell’ex gatta nera, purtroppo, è stata segnata da diversi momenti dolorosi, come la scomparsa misteriosa della madre e della sorella, avvenuta nel 2004.

Secondo Ainett Stephens le due donne sarebbero state uccise, “forse bruciate”. E proprio della mamma è tornata a parlare nelle ultime ore lasciandosi andare a nuove confidenze inedite.

Dopo la perdita della madre in circostanze mai chiarite, a soli 21 anni Ainett si è dovuta occupare dei suoi fratelli, prendendo a tutti gli effetti il posto del genitore che non c’era più:

Tutto quello che ho vissuto da piccola mi ha portata ad essere una donna molto razionale. Per questo ora ho questo meccanismo di difesa per cui non voglio che gli uomini si prendano gioco di me.