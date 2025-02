Figlie, ex mariti e compagno di Bianca Balti a Sanremo 2025

Bianca Balti, icona della moda internazionale, non è solo una top model di fama mondiale, ma anche madre di due figlie: Matilde Lucidi e Mia McRae. Nonostante la sua carriera sotto i riflettori, Balti ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra la vita professionale e quella familiare. Tuttavia, le storie delle sue figlie nascondono dettagli sorprendenti che pochi conoscono.

Le figlie di Bianca Balti

Nata il 5 giugno 2007 dal matrimonio con il fotografo di moda Christian Lucidi, Matilde ha vissuto una parte significativa della sua vita a Parigi con il padre. All’età di sei anni, ha espresso il desiderio di vivere con lui, una decisione che ha profondamente colpito Bianca. In un’intervista, la modella ha confessato:

Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi.

Il 14 aprile 2015, Bianca ha dato alla luce Mia, nata dalla relazione con l’americano Matthew McRae. Nonostante la separazione dei genitori nel 2017, Mia è rimasta una presenza costante nella vita della madre. Le foto condivise sui social mostrano un legame profondo tra le due, evidenziando momenti di tenerezza e complicità.

Dopo sette anni trascorsi a Parigi, Matilde ha deciso di trasferirsi a Los Angeles per vivere con la madre e la sorella. Bianca ha condiviso la sua gioia sui social, affermando: “Ora la mia vita è completa”.

Il nuovo compagno

Per quanto riguarda la vita privata, Bianca Balti ha sposato per la prima volta nel 2006 il fotografo Christian Lucidi, da cui ha avuto la sua primogenita, Matilde, nata nel 2007. Tuttavia, il matrimonio si è concluso nel 2010. Nel 2015 è diventata madre per la seconda volta con la nascita di Mia, frutto della relazione con il creativo statunitense Matthew McRae, con cui si è sposata nel 2017. Le nozze, però, sono durate solo cinque mesi. In seguito, ha avuto una relazione con il collezionista d’arte americano Helly Nahmad, prima di legarsi sentimentalmente ad Alessandro Cutrera, pilota del campionato Ferrari Challenge.