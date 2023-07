E’ tempo di provino e la macchina del Grande Fratello sembra già essere da tempo partita, in vista di una edizione che sarà una via di mezzo tra Vip e Nip. Quest’anno si punterà sulle storie dei futuri gieffini e Pier Silvio Berlusconi in questo sembra sia stato più che chiaro: niente trash né scivoloni.

Nota figlia di un’ex gieffina al Grande Fratello?

Banditi i personaggi trash, ci si domanda chi potrebbe prendere parte, tra i volti più o meno noti, alla prossima edizione del Grande Fratello e proprio in queste ore Amedeo Venza, influencer ed esperto di gossip, ha avanzato un nome:

Anche la figlia di Guendalina Tavassi ha fatto il colloquio per il GF!!! Se la pera non cade mai lontano dall’albero non vedo un miglioramento… Avvisate subito Pier Silvio!!!

Ironicamente, Amedeo ha sottolineato come la scelta potrebbe non essere pienamente in linea con il desiderio espresso da Pier Silvio Berlusconi, ma questo potrebbe non corrispondere del tutto a verità.

Il riferimento sarebbe ovviamente a Gaia Nicolini, la maggiore dei figli di Guendalina Tavassi. Classe 2004, è nata dalla relazione tra l’ex gieffina e Remo Nicolini, primo compagno ufficiale di Guendalina.

Dopo essere diventata maggiorenne, la ragazza ha tentato di seguire le orme della madre e compiere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Il suo sogno è quello di diventare un’attrice. Già nota sui social, nel settembre dello scorso anno giunse alle prefinali di Miss Italia con la fascia di Miss Cinema Roma. Dopo aver vinto il titolo, sui social aveva commentato felice:

Posso solo dire grazie. Sono super emozionata e ancora non credo ai miei occhi. È stata la mia prima esperienza e devo dire che è stato davvero incredibile. Questa mia vittoria la dedico alla mia famiglia e ai miei fratelli che per me sono tutto. Vi amo.

Ora sarà riuscita a convincere anche Alfonso Signorini?