In occasione della Vigilia di Natale andrà in onda dalle 17 l’ultima puntata dello Zecchino d’Oro che decreterà anche il vincitore. Tra i bambini in gara anche Frida Ruggeri, figlia di una celebre e amatissima ex cantante di Amici di Maria.

La figlia di una ex cantante di Amici partecipa allo Zecchino d’Oro

La piccola Frida è la figlia di Karima Ammar, terza classificata ad Amici 6. La bimba di otto anni partecipa allo Zecchino d’Oro con la canzone “Mambo Rimambo”.

Dopo la sua esibizione, Francesca Fialdini ha parlato della sua mamma famosa:

Questa ragazzina è molto sveglia… ma, mi sa che la tua mamma la conosciamo. Eh, vi divertite a casa a cantare. Lo diciamo chi è la tua mamma? Ma l’avrete riconosciuta tutti nel filmato.

Frida ha quindi fatto il nome della sua mamma: “Karima” e la conduttrice ha aggiunto: “Karima di Amici… una nostra amica!”.

Le anticipazioni

Sabato 24 dicembre, gran finale con il riascolto di tutti i 14 brani e la proclamazione del brano vincitore. Le 14 canzoni, interpretate da 17 bambini provenienti da 11 regioni italiane insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, propongono temi importanti e attuali come l’ambiente, la diversità, la famiglia.

A firmarle 30 autori di musiche e testi, tra cui Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese insieme a Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e Virginio.