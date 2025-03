Chi erano i figli di Eleonora Giorgi: Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, cosa fanno

Eleonora Giorgi è scomparsa oggi, lunedì 3 marzo 2025, all’età di 71 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia. Attrice amatissima, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto nei cuori dei suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. In questi mesi difficili, i due sono stati il suo sostegno più grande, accompagnandola con amore fino all’ultimo istante.

Chi erano i figli di Eleonora Giorgi

Classe 1980, Andrea Rizzoli è il figlio che Eleonora Giorgi ha avuto dal matrimonio con Angelo Rizzoli, noto editore e produttore cinematografico. Cresciuto lontano dai riflettori, ha costruito la sua carriera nel mondo della produzione, rimanendo sempre vicino alla madre.

Nonostante la sua riservatezza, nel 2014 finì sotto i riflettori per il matrimonio con Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici, durato appena un anno. Dopo il divorzio, Andrea ha ritrovato la serenità accanto a Serena Meriggioli, make-up artist con cui si è sposato nel maggio 2024. Un evento speciale, al quale Eleonora Giorgi ha partecipato con grande emozione: “Vedere mio figlio all’altare è stato un dono prezioso”, aveva scritto sui social.

Nell’ultimo periodo, Andrea è stato un punto di riferimento per la madre, affrontando con lei la battaglia contro la malattia. In un’intervista a Verissimo, aveva dichiarato: “Mamma ha sofferto tanto, ma non ha mai smesso di sorridere per noi”.

Paolo Ciavarro: il figlio più giovane

Paolo Ciavarro, nato nel 1991 dall’amore tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ha intrapreso una carriera televisiva di successo, affermandosi come volto noto di Forum e Grande Fratello VIP.

Nel 2020, all’interno della casa più spiata d’Italia, ha conosciuto Clizia Incorvaia, con la quale ha costruito una solida famiglia. Nel 2022 è nato il loro primo figlio, Gabriele, e nel 2024 i due si sono sposati in una cerimonia intima a Forte dei Marmi. La data delle nozze era stata anticipata per permettere a Eleonora di esserci, nonostante le sue condizioni di salute.

Dopo la scomparsa della madre, Paolo ha condiviso un commovente ricordo: “Abbiamo trasformato il dolore in amore, vivendo insieme momenti che non dimenticherò mai”.

Eleonora Giorgi e le sue ultime parole: “Ho 70 anni, posso andarmene”

Forte e lucida fino alla fine, Eleonora Giorgi aveva affrontato la malattia con coraggio. Durante una delle sue ultime interviste aveva detto: “Ho 70 anni, posso andarmene”, parole che oggi risuonano come un testamento d’amore e accettazione.