Barbara d’Urso ospite a Verissimo, oltre a far pace ufficialmente con Federica Panicucci (cliccare per credere), ha parlato abbondantemente del Coronavirus, specificando cosa bisogna fare e le accortezze da prendere per il normale svolgimento della nostra quotidianità. Spazio poi, per la piccola parentesi dedicata ai figli.

Figli di Barbara d’Urso: chi sono Emanuele e Giammauro Berardi

Nel corso della trasmissione, Barbara d’Urso ha specificato che uno dei due figli lavora come medico. Nonostante non abbia fatto il nome, dovrebbe trattarsi di Giammauro il figlio maggiore, in quanto Emanuele lavora come fotografo. La conduttrice ha comunque “tagliato” corto: “Sui miei figli sai che ho un accordo (di riservatezza, ndr). Uno di questi comunque lavora in ospedale: sono tranquilla”.

Barbara d’Urso ha due figli avuti dal matrimonio con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Emanuele è nato nel 1988, vive a Milano e gira il mondo per i suoi servizi video-fotografici. Nel suo sito internet scrive di aver iniziato la sua carriera di fotografo nel 2005 come assistente, poi ha proseguito da solo viaggiando in tutto il mondo.

Nel 2014 ha iniziato a cimentarsi con i video, realizzando un documentario sulla band “Todo Mundo” durante il loro tour di 3 mesi in America. Inoltre nel 2015 le sue foto sono state esposte all’Expo di Milano. Il figlio maggiore di Barbara D’Urso è Giammauro Berardi, due anni in più di Emanuele, gira il mondo e fa il medico.