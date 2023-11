Beatrice Luzzi ha due figli deliziosi come lei. Oggi è il compleanno della regina indiscussa del Grande Fratello e, dopo i fuochi d’artificio, Valentino ed Elia si sono fiondati dietro le mura della Casa per incoraggiare la loro mamma.

Le urla dei figli di Beatrice Luzzi: ecco perché l’hanno fatto

Beatrice ha anche spiegato per quale motivo i suoi figli sono arrivati in suo soccorso proprio in occasione del suo compleanno: “perché oggi a pranzo ho detto se erano ancora orgogliosi di me, e loro sono arrivati a dirmelo, non so come facciano”.

Che cuccioli!

Beatrice mentre guardava i fuochi d’artificio in suo onore fuori dalle mura del Grande Fratello, ha pensato ai suoi figli: “Mi mancano così tanto, ho bisogno di loro”.

Ecco i VIDEO.

