Fidanzato Vera Gemma: il rapporto con Misha Carry e la verità sui ritocchini, ecco cosa si è rifatta

L’attrice Vera Gemma, nota per i suoi legami con uomini molto più giovani, ha rivelato in un’intervista al settimanale Oggi di avere cambiato idea rispetto ai partner che sceglie di frequentare. Ora Gemma, 54 anni, desidera un uomo maturo e in grado di condividere le responsabilità. “Ho realizzato di essere innamorata solo di mio padre”, ha dichiarato, spiegando di essere stanca di relazioni in cui deve fare “da madre” al proprio fidanzato.

Fidanzato Vera Gemma: con Misha Carry è finita

La decisione di cambiare rotta arriva poco dopo la rottura con il rapper ventenne Misha Carry. “Per carità, Misha è un bravo ragazzo, ma sinceramente credo di aver bisogno d’altro”, ha ammesso l’attrice. In passato, Vera aveva avuto una relazione simile con Jedà, presentato durante la sua partecipazione a L’Isola dei famosi.

Smentendo i luoghi comuni sulla sua vita da “rockstar”, Vera ha spiegato di condurre uno stile di vita tranquillo: “Tutti pensano che faccia una vita selvaggia, quando in realtà sono astemia e passo le serate a casa con mio figlio di 13 anni”.

La percezione esterna è spesso influenzata da stereotipi, mentre Vera confessa di desiderare ora un rapporto basato su uno scambio intellettuale e di esperienze. “Certo, la passione di un giovane è difficilmente eguagliabile, ma un rapporto non è fatto solo di passione”, ha concluso l’attrice.

La verità sui ritocchini

Sebbene col passare degli anni sia cambiata moltissimo, fatta eccezione per alcune punturine di acido ialuronico, Vera Gemma non si sarebbe mai sottoposta a dei ritocchi estetici e ci tiene a sottolineare di avere un viso particolare. A tutti coloro che le puntano il dito contro, inoltre, risponde con queste parole: “Ma anche se fossi rifatta, non saranno cavoli miei? Tutta questa grinta che le persone hanno nel condannare la mia chirurgia plastica, non potrebbero metterla per cose ben più utili per l’umanità?”.