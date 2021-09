Soleil Sorge ha vissuto un dramma personale molto forte. Nel 2010 l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip era fidanzata con Kevin, un ragazzo morto prematuramente come da lei stessa raccontato tramite Instagram.

Rispondendo al box domande, La Sorge lo scorso anno ha svelato di avere avuto una storia d’amore molto importante con Kevin, un ragazzo che purtroppo è morto:

Si chiamava Kevin. Una delle persone più belle della mia vita. Lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me. Qui avevamo fatto il nostro primo corso da sub insieme alle Hawaii.