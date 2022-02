Il fidanzato di Soleil Sorge esiste. Ed infatti, da alcune settimane, senza una motivazione logica, Alfonso Signorini e il suo staff, hanno tirato in ballo la possibilità che l’uomo potesse essere il “Mark Caltagirone” del Grande Fratello Vip.

“Il fidanzato di Soleil esiste”, parla un paparazzo

Di Carlo Domingo, così dovrebbe chiamarsi il fidanzato di Soleil, si conosce poco ma ci sono delle foto proprio in compagnia dell’attuale concorrente del GF Vip (come potete vedere nel nostro articolo) che confermano la loro frequentazione proprio questa estate in Sicilia.

A testimoniare la sua esistenza anche Andrea Franco Alajmo, paparazzo ospite in collegamento a Mattino Cinque:

Il fidanzato di Soleil è un imprenditore siciliano con cui ha passato l’estate, esiste davvero, la domanda non è più se esiste, ma se persiste.

A questo punto non capisco per quale motivo Signorini e il suo staff si ostinino a credere che non esista quando proprio Chi Magazine, tramite le chicche di gossip ne ha svelato l’identità:

Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata.

Vuoti di memoria in stile Giucas Casella?

Il fotografo dei vip ha aggiunto un dettaglio pure su Delia Duran dopo l’ipotetica rottura con Alex Belli:

Delia non ha chiuso nulla, lo ha lasciato in diretta, poi ha detto che ora che esce sistemeranno la storia, non li separerà nessuno, chi si somiglia si piglia.

Sull’argomento è intervenuta anche Arianna David:

Delia ha portato una ventata di freschezza, secondo me ha vinto perché si sono coalizzate le varie associazioni, fan club su Instagram, gliela stanno facendo pagare a Soleil.

Ed anche Flavia Vento ha detto la sua: