Il fidanzato di Nikita Pelizon, concorrente del GF Vip 7, esiste? A quanto pare la risposta è affermativa ed è emerso proprio nel corso della puntata di ieri del reality. Dopo i sospetti legati al messaggio aereo dei giorni scorsi, ad intervenire nell’ultima puntata del programma è stato il padrone di casa Alfonso Signorini che ha svelato una serie di retroscena scatenando i dubbi della Vippona.

Chi è il fidanzato di Nikita Pelizon al GF Vip? Lui scrive a Signorini

A quanto pare tra il misterioso fidanzato di Nikita ed Alfonso Signorini ci sarebbero stati dei contatti e ad ammetterlo è stato proprio il conduttore che ha annunciato alla ragazza di aver ricevuto un messaggio privato da parte del giovane che lo avrebbe contattato su Instagram. “Lui si è presentato come fidanzato e mi ha detto che si sente molto legato a te”, ha svelato il conduttore.

Signorini non avrebbe ancora risposto perché attendeva di confrontarsi proprio con Nikita prima di un possibile invito per un altrettanto eventuale incontro, ed ha dato alla Vippona il tempo necessario per pensarci su. Le parole del conduttore hanno però spiazzato Nikita che ha tenuto a precisare come la parola “fidanzato” fosse forse un po’ esagerata. Ed ha fatto sapere che preferirebbe pensarci un po’ su.

I maggiori dubbi nella gieffina sono sorti dopo la puntata, quando ha avuto un confronto con Amaurys, Attilio e Giaele. A riferire fedelmente la conversazione sono stati gli amici di Biccy.it:

Onestamente non capisco. Prima che io entrassi mi diceva che non voleva minimamente finire sui giornali o andare in televisione e adesso succede questo? Sì mi ha mandato un segnale e ok, però prima non voleva proprio apparire me l’ha detto.

E’ possibile che il ragazzo abbia cambiato idea? Oppure l’ipotesi dell’incontro nasceva esclusivamente da Signorini? Vedremo se fino a giovedì Nikita si sbottonerà di più svelando nuovi dettagli sul misterioso fidanzato di cui al momento non si conosce praticamente nulla.

Questo”fidanzato” di Nikita è palesemente un suo flirt che si spaccia come fidanzato#gfvip — Grande Fratello Vip Sondaggi (@GFVipSondaggifp) October 17, 2022

“Nikita, il tuo fidanzato…” Se avete sentito un crack è il cuore di 💎 che s’è spezzato #GFvip — GU (@giudiziunivers) October 17, 2022