Nathaly Caldonazzo ha un fidanzato fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip? Nei giorni scorsi, sulla Casa più spiata d’Italia è volato un aereo per l’attrice da parte di un misterioso uomo che ha scatenato la curiosità degli altri inquilini.

Pur essendosi sempre dichiarata single, in realtà Nathaly Caldonazzo avrebbe un uomo fuori dal GF Vip, sebbene non si possa forse definire un vero e proprio fidanzato. Ne ha parlato nelle passate ore con Giacomo Urtis e Delia Duran.

La Caldonazzo ha dichiarato di aver chiuso in passato una storia dopo aver vissuto una situazione simile a quella di Delia. “Allora per quello sei sola”, ha commentato Urtis. Pronta la replica di Nathaly:

La Vippona ha stuzzicato così ulteriormente la curiosità dei suoi coinquilini asserendo di conoscere l’identità del misterioso uomo dell’aereo:

Certo che lo so, non è un mio ex. E’ uno con cui mi vedo. Ci conosciamo da tantissimo tempo ma non abbiamo mai avuto una storia. Per anni non ci siamo neanche sentiti ma lui ha sempre detto che mi ha sempre amato e ci credo, e poi negli ultimi tre mesi è successo qualcosa e poi è arrivato l’aereo.

Io sono pazza della sua follia. Io voglio un uomo così, che dimostra che ti ama e che ti vuole. Per me è guapo, ma è un discorso di anime.

Non lo vedo nel futuro per tutta la vita ma penso che una parte di noi si amerà per tutta la vita anche se avremo altre cose.