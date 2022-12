Ginevra Lamborghini rientra nella Casa del Grande Fratello Vip per una settimana. E mentre si è chiusa in albergo per affrontare la lunga quarantena, fuori continuano ad accadere delle cose, compresa la reazione del suo fidanzato al suo ingresso (bis) per ringalluzzire le dinamiche di Antonino Spinalbese e compagnia bella.

Ginevra Lamborghini al GF Vip: la reazione del suo fidanzato

Ginevra Lamborghini, così come ha svelato intervistata da Giada Di Miceli, continua a frequentare il ragazzo che aveva incominciato a conoscere ben prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip:

Antonino è stato uno di quelli con cui ho legato di più quando ero dentro la Casa, mi è stato vicino quando ero un po’ giù ma penso che lui, prima di vedersi accoppiato con una donna, abbia bisogno di centrare quello che vuole perché lo vedo molto confuso. Una storia con lui fuori dal GF Vip? Onestamente no, non credo che ci siano i presupposti per poter parlare di una cosa del genere. Credo che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia. Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello Vip. Sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione, non mi presto a certe cose, non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera.

E così, come evidenziato dai colleghi di Biccy, Edoardo ha “reagito” in maniera estremamente positiva al ritorno di Ginevra al GF Vip mettendo un bel “like” alla pagina ufficiale del reality show.