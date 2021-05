Dopo essere stato associato ad Elisabetta Gregoraci, il presunto fidanzato misterioso di Barbara d’Urso rompe il silenzio è smentisce con forza il gossip lanciato dal settimanale Chi Magazine proprio nel nuovo numero di ieri.

Elisabetta Gregoraci continua a mietere vittime, dopo il Grande Fratello Vip, e a ricevere doni come mazzi di rose rosse. Questa volta l’ultimo, enorme e colorato cesto porta il nome di Francesco Zangrillo, che tempo fa era stato indicato come un flirt di Barbara d’Urso.

Questa la chicca di gossip di Chi Magazine smentita da Zangrillo tramite il suo profilo Instagram privato (così come riporta Novella 2000):

Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza.