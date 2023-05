Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo tornano questa sera in tv, su Canale 5, con lo spettacolo musicale “Tutti per uno”. Si tratta della prima di due puntate (la seconda andrà in onda il prossimo 3 giugno) relative al concerto che il trio di tenori ha tenuto lo scorso primo maggio all’Arena di Verona.

Chi sono le fidanzate di Gianluca, Ignazio e Piero de Il Volo

La messa in onda dello spettacolo de Il Volo, inevitabilmente porterà a chiedersi quale sia la loro situazione sentimentale: Gianluca, Ignazio e Piero sono fidanzati? Ed in caso affermativo, con chi?

Partiamo proprio da Gianluca Ginoble, il “bello” del trio de Il Volo, il quale sarebbe attualmente fidanzato con una ragazza abruzzese. Massimo riserbo però sulla sua identità. Gianluca è innamorato, come aveva dichiarato a Verissimo: “Sono fidanzato, si chiama Eleonora come mia madre. Sono realmente innamorato e posso dirlo pubblicamente, sono felice!”.

La fortunata sarebbe Eleonora Venturini Storaro, fashion designer e nipote del noto regista Vittorio Storaro.

Ignazio Boschetto è fidanzato? Al momento tutto tace. Il cantante de Il Volo ha avuto in passato un breve flirt con Roberta Morise e poi una storia d’amore con Ana Paula Guedes, ballerina brasiliana, ma al momento non è chiaro se sia definitivamente single. Sicuramente della ballerina non ci sarebbero più tracce (social).

E Piero Barone? Dopo la storia avuta con Valentina, figlia di Massimiliano Allegri (e terminata nel febbraio 2019), non si è più saputo molto della sua vita privata. Parlando di amore aveva dichiarato: “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no”.