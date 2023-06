Isabella Recalcati avrebbe scritto a Temptation Island 2023 fingendo di essere il fidanzato Manuel Marascio. Lo ha dichiarato a Fanpage.it Giusi Alemanno, che ha partecipato col fidanzato ai casting raccogliendo le dichiarazioni dei due concorrenti. Secondo la ragazza, Isabella avrebbe agito in questo modo alla scopo di entrare a tutti i costi nel mondo della televisione.

Isabella, fidanzata di Manu, avrebbe davvero partecipato a Temptation Island allo scopo di considerare il programma come un trampolino di lancio per la sua futura carriera televisiva? A parlare è stata Giusi Alemanno, la quale nutrirebbe poche convinzioni sulla coppia.

Secondo la ragazza, è possibile che Manu non accetterà il falò di confronto anticipato chiesto dalla fidanzata, in merito alla quale ha aggiunto:

Lei è disposta a tutto pur di entrare in tv, secondo me molto probabilmente si candiderà per Uomini e Donne o il Grande Fratello.