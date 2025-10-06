Fidanzata di Temptation scrive ad un altro fidanzato: la rivelazione

Fidanzata di Temptation scrive ad un altro fidanzato del reality. La compagna sui social: “Una fidanzata delle passate edizioni gli ha scritto”

Sembrava tutto pronto per il lieto fine tra Antonio Panico e Valentina Riccio, protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island, e invece qualcosa si è rotto di nuovo. Dopo la proposta di matrimonio arrivata nel corso del programma, seguita da settimane di dolci dediche e apparizioni pubbliche insieme, nelle ultime ore la coppia sarebbe finita in una nuova e pesante crisi. A gettare benzina sul fuoco è stata proprio Valentina, che con una lunga story su Instagram ha raccontato dettagli molto personali e delicati.

Il viaggio improvviso di Antonio e il silenzio sospetto: “E’ partito improvvisamente solo”

Le prime avvisaglie di un malessere sono arrivate pochi giorni fa, quando Valentina ha raccontato ai suoi follower (e trovate il video a inizio articolo) un episodio che l’ha fatta insospettire. Antonio avrebbe dovuto partecipare con lei a un appuntamento di lavoro, ma ha deciso all’ultimo di partire da solo per Milano, senza darle troppe spiegazioni. Dopo averlo accompagnato in stazione, Valentina ha raccontato di non essere più riuscita a contattarlo: le videochiamate restavano senza risposta e i messaggi venivano letti con grande ritardo.

Il punto critico? Antonio ha risposto solo alle tre del mattino, dicendo di trovarsi a casa di Rosario, un amico conosciuto nel programma. Valentina, per vederci chiaro, ha deciso di contattare direttamente Rosario, che però ha smentito quanto detto da Antonio, dichiarando che non c’erano problemi di ospitalità e lasciando intendere che la versione del compagno non fosse del tutto trasparente.

La rivelazione spiazzante: “Una fidanzata di Temptation gli ha scritto per incontrarlo”

Ma la vera bomba è arrivata nelle ultime ore. Valentina ha deciso di condividere un messaggio pubblico con i suoi follower, raccontando un episodio che l’ha lasciata perplessa e ferita. Una conversazione trovata sul telefono di Antonio ha sollevato dubbi molto seri sulla sincerità del futuro marito.

Ecco quanto scritto da Valentina su Instagram:

“Ragazzi… Vorrei un vostro parere. A quanto questa situazione è davvero ambigua. Una ragazza di una vecchia edizione di T.I. (tra l’altro anche fidanzata) messaggia con il mio compagno, per un fatidico incontro di una nuova amicizia. Io ignara di tutto noto in questa conversazione che non è mai stato menzionato il mio nome e nemmeno per il fantastico caffè di cui dovevano prendersi insieme.”

La story continua con una riflessione che trasmette tutto il disagio e la delusione provata:

“Prossimamente lo che sono una persona molto trasparente, senza filtri, rispettosa, con valori e soprattutto con gran rispetto, soprattutto con le persone fidanzate. Mi chiedo e chiedo anche a voi, perché non vorrei passare per una persona psicopatica oppure che vede il marcio ovunque, ma voi come la interpretereste questa situazione?”.

Matrimonio a rischio?

La domanda che in tanti si stanno facendo è: il matrimonio tra Antonio e Valentina è ancora confermato? Al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma le parole pubblicate da Valentina lasciano intendere che qualcosa si sia incrinato profondamente.