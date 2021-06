Federico Bernardeschi è uno dei protagonisti della nostra Nazionale di calcio, impegnata questa sera nella seconda sfida degli Europei. Il calciatore della Juventus dal punto di vista sentimentale è impegnato con un nome molto celebre ed amatissimo tra gli appassionati dei reality.

Per parlare della compagna di Bernardeschi occorre fare un passo indietro, esattamente all’edizione del Grande Fratello 10. Parliamo di Veronica Ciardi, la concorrente che nella Casa di Cinecittà fece appassionate per la sua amicizia speciale con Sarah Nile che in molti la definirono “il sogno”.

Un rapporto così profondo che fece letteralmente sognare i fan che riconobbero in quel legame una forma di amore poi tramutata oggi in amicizia. Veronica, dopo quell’esperienza ed altre piccole apparizioni si è gradualmente allontanata dal mondo dello spettacolo ed anche sui social ha preferito la massima riservatezza.

La conoscenza tra Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi avviene nel 2015 in occasione di una vacanza a Formentera, grazie ad amici comuni. Alla Gazzetta dello Sport il calciatore ha raccontato:

Non voglio che il mondo falso della TV le appartenga: siamo innamoratissimi e preferisco stia a casa con me. La corteggiavo come un martello, ma per un po’ non mi ha calcolato di striscio: era frenata dai suoi 8 anni in più, ma non pesano se hai la testa giusta e sai rendere felice una donna.