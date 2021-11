Alessia Costantino, fidanzata di Davide Silvestri, ospite di Casa Chi ha raccontato le sue emozioni a caldo dopo l’incontro con la sua dolce metà al Grande Fratello Vip: “E’ stato un momento magico, non me l’aspettavo una reazione così forte!”.

La fidanzata di Davide Silvestri parla del suo rapporto con Soleil e Alex

Se io fossi una concorrente del GF Vip in questo momento consiglierei a Davide di staccarsi da Soleil Sorge e Alex Belli? Non si deve staccare da loro, si diverte e sono molto spensierati. Poi fanno delle cose artistiche molto simpatiche… no, non parlo di chimica artistica ma di performance. Davide è così anche nella vita quotidiana. Io sono innamorata di lui anche per questo. Deve continuare così. Lui se pensa qualcosa in maniera differente da Soleil o Alex lui le dice con fermezza. Non avrebbe senso interrompere il loro rapporto.

Risposta perfetta ad una domanda palesemente provocatoria, brava Alessia.

La fidanzata di Davide SIlvestri ha parlato pure di Kekko, cugino del concorrente del GF Vip, menzionando un famoso video consegnato ad Alessia per uno scopo preciso:

Davide ha lasciato un video segreto per Francesco (Kekko, leader dei Modà). Non so cosa dice… lui mi ha detto che se starà male dovrò farlo vedere a suo cugino.

Alessia è stata perfetta anche nella risposta sull’ipotetica gelosia nei confronti delle altre vippone:

Lui è una persona leale che mi porta rispetto e non ho modo di dubitare. Mette un muro e lì non fa oltrepassare.

Il mio adorato Valerio Palmieri ha raccontato anche un bel retroscena su Davide che ha chiamato il centralino di Chi per dire che voleva fare il Grande Fratello Vip e questo gesto rappresenta anche la sua estrema umiltà.

Alessia, in merito ha aggiunto:

Non ha sofferto per essersi allontanato dal mondo dello spettacolo. Ha sfruttato questo periodo per trovare un lavoro che raffigurasse la sua passione. Ha studiato un sacco per mettere in piedi il suo grande sogno e ci è riuscito alla grande mettendoci enorme impegno.