Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: ecco le foto esclusive che confermano il nuovo amore

Il mondo del gossip è in fermento per le ultime rivelazioni sulla vita sentimentale di Chiara Ferragni. Dopo le indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia sulla presenza di un nuovo uomo nella vita dell’imprenditrice digitale, arrivano le prime conferme fotografiche che stanno facendo il giro del web. La ex di Fedez è stata immortalata con Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni: dopo Fedez, un nuovo amore con Giovanni Tronchetti Provera

Il settimanale Chi ha immortalato quello che sembra essere più di un semplice incontro casuale. L’imprenditrice digitale è stata avvistata in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera, erede del colosso Pirelli, durante un pranzo intimo a Villa d’Este sul Lago di Como. Come riportato dalla rivista:

“Chi” è in grado di mostrarvi in esclusiva le prime foto della Ferragni a pranzo sul lago di Como con Tronchetti Provera. Figlio di Marco Tronchetti Provera, 41 anni, Giovanni si è separato da un anno dalla moglie Nicole, dalla quale ha avuto tre figli. Quello che vediamo è un incontro intimo, un tète a tète a Villa d’Este, avvenuto ieri, 28 ottobre, che assume valore proprio alla luce delle rivelazioni dei giorni scorsi. Da quando è uscita la notizia si moltiplicano le apparizioni della coppia, noi siamo in grado di mostrarvi le loro prime immagini insieme. A quanto pare i due si stanno conoscendo, non sono ancora fidanzati. Diciamo che sono interessati…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

L’influencer, dopo la separazione da Fedez e un presunto flirt mai confermato con l’imprenditore Silvio Campara, sembra aver trovato una nuova sintonia con il 41enne Tronchetti Provera. Giuseppe Candela ha inoltre rivelato un precedente avvistamento al ristorante La Briciola di Milano, dove la Ferragni era accompagnata dalla famiglia e dallo stesso Giovanni:

Esclusiva avvistati al ristornate La Briciola a Milano Chiara Ferragni e famiglia (sorelle e mamma) in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. Come Dagoanticipato l’influencer negli ultimi tempi ha acceso una affettuosa amicizia con l’erede di casa Pirelli.

Il rampollo di casa Pirelli, separato da un anno dalla moglie Nicole e padre di tre figli, avrebbe conosciuto la Ferragni in circostanze comuni: i loro figli frequentano la stessa scuola a Milano. Secondo fonti vicine alla coppia, il primo incontro “casuale” sarebbe avvenuto durante una vacanza a Ibiza.