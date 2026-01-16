Ferragni, salta l’ospitata a Verissimo: il retroscena

Chiara Ferragni era pronta a tornare in televisione dopo il proscioglimento nel processo legato al Pandoro Gate, ma qualcosa è andato storto all’ultimo momento. L’imprenditrice digitale, secondo quanto emerso, avrebbe dovuto concedere una lunga intervista a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, ma la partecipazione è improvvisamente saltata.

Dopo la sentenza pronunciata il 14 gennaio dalla terza sezione penale del Tribunale di Milano, Ferragni si era limitata a poche dichiarazioni davanti ai giornalisti, ringraziando i suoi legali e i follower e parlando di sollievo per la fine di un periodo difficile. Tuttavia, dietro le quinte, sembrava già pronto un passo successivo: un’intervista televisiva per raccontare la sua versione dei fatti in un contesto più disteso.

Il retroscena di Dagospia

A svelare cosa sarebbe successo è stato Dagospia. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, l’ospitata a Verissimo era stata pianificata da giorni, con una registrazione prevista per la settimana successiva e una messa in onda fissata tra il 24 e il 25 gennaio. Poi, però, la decisione improvvisa di annullare tutto. “Chiara Ferragni, prosciolta per il Pandoro Gate, era pronta a sbarcare a ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin. Registrazione prevista la prossima settimana, intervista a cui si lavorava da giorni. L’imprenditrice in extremis ha cambiato idea e ha deciso di dare buca al salotto di Canale 5”.

Una scelta che, secondo alcuni osservatori, arriva in un momento delicato per la sua immagine pubblica. Conclusa la vicenda giudiziaria, chiusa definitivamente la stagione della famiglia Ferragnez e archiviata la narrazione patinata degli anni d’oro, Ferragni si trova ora davanti alla necessità di ridefinire il proprio percorso mediatico. Apparizioni in programmi popolari e interviste televisive potrebbero rappresentare una tappa naturale di questo processo di rilancio.

Negli ultimi mesi, infatti, non sono mancati inviti da parte della televisione generalista. Già nella primavera del 2024, Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli avevano lanciato pubblicamente un invito a Chiara Ferragni per Ballando con le Stelle, parlando apertamente della possibilità di vederla sulla pista. “Vieni a Ballando Con le Stelle, ti tratteremo benissimo”, avevano detto in diretta. Ma nulla di fatto.