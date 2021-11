Ferdinando Giordano non entra al GF Vip: frecciatina a Guendalina Tavassi

Ferdinando Giordano sarebbe dovuto entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente dell’edizione in chiave “nip” era stato messo in quarantena ma poi, senza un motivo ufficiale, è stato rimandato nella sua abitazione.

Una volta ripresi in mano i social, Ferdinando Giordano ha voluto comunicare con gli estimatori lanciando una frecciatina a Guendalina Tavassi che lo aveva criticato proprio mentre si preparava a fare il suo ingresso al GF Vip:

Ciao a tutti, buongiorno.. come va? Scusate mi viene da ridere perché ho appena visto dei video e delle notizie legate alla mia amica Guendalina Tavassi che devo dire hanno restaurato bene, ti trovo in formissima! Però vedi Guenda io sono qua, sono a casa mia. Sono uscite tante notizie che mi vedevano forse da tutt’altra parte ma no, invece sono a casa e c’è anche Cleo qui con me… la vita di tutti i giorni.

Stavo vedendo chi hanno preso al Gf Vip. Questa è una congiura contro di me. Io non lo so per quale motivo non mi vogliono, ma c’è qualcuno che rema contro di me. Io ho un sogno che prima o poi si realizzerà, è quello di rientrare.

Però prendere dei personaggi che sono già stati altre 2 o 3 volte e che non mi sembra abbiano fatto chissà cosa, altri presi a caso. Hanno detto ‘qual è quello che conta meno di tutti? Ok lui prendiamolo subito’ e poi non prendono me.

Ma prendere persone che erano nella mia edizione… oppure prendere persone che hanno denigrato il Grande Fratello… Prendete me dai, su prendetemi!