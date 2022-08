Lo scorso anno Ferdinando Giordano sarebbe dovuto entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Poi, per motivi fino ad oggi sconosciuti, l’ex concorrente dell’edizione Nip non è più riuscito ad entrare nella Casa.

Oggi, intervistato tra le pagine del settimanale Mio, Ferdinando Giordano svela un retroscena con protagonista un ex concorrente del Grande Fratello Vip che potrebbe avere la “colpa” del mancato ingresso:

Ho ricevuto una telefonata da parte degli autori e dall’amministrazione in cui mi comunicavano che il mio ingresso non si sarebbe concretizzato per ragioni che non potevano svelare. Immagino non sia stata una scelta loro. Andando per esclusione, posso immaginare che qualcuno di maggiore importanza abbia messo un veto sulla mia partecipazione.

Il mio nome sui social è uscito immediatamente dopo la mia chiacchierata con Biagio, per me è stato lui a spifferare la mia presenza alle testate giornalistiche.

Quando ho fatto le visite mediche, la dottoressa ha scritto il mio nome sulla cartellina. Evidentemente lui è entrato dopo di me e ha letto il nominativo. La prima cosa che mi ha scritto nella chat, infatti, è stato proprio “Hai fatto le visite mediche?”. Da lì è partito il suo piano di investigazione.