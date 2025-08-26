Fedez, urla e calcio contro un fan durante una festa: il video

Fedez, urla e un calcio contro un fan durante una festa: il video diventa virale

Sta facendo il giro del web e di TikTok un video in cui Fedez, durante una festa in Sardegna, perde le staffe con un fan che lo stava riprendendo col telefono. La clip è diventata virale in poche ore, alimentando commenti, critiche e discussioni su quanto accaduto.

Nel filmato si vede il rapper milanese visibilmente infastidito dalla presenza ravvicinata del ragazzo, che lo stava riprendendo da molto vicino (e forse già da molto tempo). A un certo punto Fedez urla “No!”, alzando la voce in modo netto, e subito dopo allontana con un gesto deciso il fan, arrivando persino a dare un calcio in aria, come per tenerlo a distanza. Il ragazzo, colto di sorpresa, resta fermo, probabilmente disorientato dalla reazione. Ecco il video:

I commenti alla scena

Sui social è scoppiata immediatamente la polemica. In tantissimi si sono chiesti cosa potesse aver spinto Fedez a reagire in quel modo, e in molti non hanno giustificato il suo comportamento. Tra i commenti più diffusi su TikTok, si leggono frasi come “Che sfigateo Fedez, ma come fate a vederlo” e “Ma che ha fatto di male quel ragazzo?”. Alcuni di questi commenti hanno raccolto decine di migliaia di like in pochissimo tempo.

Al momento, né Fedez né il fan coinvolto hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Non è chiaro se ci sia stato un fraintendimento o se la reazione del cantante sia stata esagerata rispetto alla situazione. Resta il fatto che il video ha suscitato grande attenzione, e per l’ennesima volta ha diviso il pubblico tra chi lo difende e chi lo critica apertamente.

Nel frattempo, il video continua a girare e a raccogliere visualizzazioni, confermando quanto ogni gesto di Fedez, anche il più impulsivo, sia ormai sotto i riflettori del web (come la presunta presa in giro al nuovo compagno di Chiara Ferragni, clicca qui per scoprire cos’è successo).

Che ne pensate? Reazione esagerata o il ragazzo non ha avuto i giusti modi?