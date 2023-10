Come sta Fedez? Da oltre una settimana è questa la domanda più ricorrente e finalmente, dopo giorni di angoscia e preoccupazione, sembrano filtrare le prime buone notizie. Secondo Adnkronos Salute, anche ieri è filtrato un certo ottimismo sulle condizioni del rapper, ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli avevano provocato una emorragia interna.

Fedez, le ultime novità su esami e dimissioni

La moglie Chiara Ferragni, ieri ai giornalisti ha confermato brevemente le ultime indiscrezioni: Fedez starebbe un po’ meglio. Ma quindi, è possibile parlare di dimissioni? Non proprio, ma non sono escluse nei prossimi giorni. In merito però Adnkronos resta cauta e si limita a scrivere:

Alla luce di due giorni di ottimismo – supportato dall’esito positivo degli esami ai quali il rapper viene sottoposto costantemente dal team di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa – a quanto apprende l’Adnkronos Salute, finalmente sembra che per Fedez il peggio sia passato e che le dimissioni possano essere prese in considerazione, pur in tempi ancora da definire, in base ai risultati dei prossimi controlli.

Cosa si sa, invece, del ritorno del rapper ad X Factor, anche in vista dei live in partenza fra tre settimane? Anche in questo caso resta una incertezza di fondo:

E’ impossibile azzardare previsioni.

Ad ogni modo, se le condizioni di Fedez dovessero migliorare ancora, come tutti noi speriamo, non è esclusa del tutto la sua presenza al tavolo dei giudici del talent show di Sky.