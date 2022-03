Fedez, tumore al pancreas: parla il medico che lo ha operato

Massimo Falconi, professore ordinario all’università Vita Salute e primario di Chirurgia del pancreas al San Raffaele di Milano, è l’uomo che ha operato Fedez esportando il tumore al pancreas dopo una tempestiva diagnosi.

Fedez, operazione per il tumore al pancreas: parla il medico

L’intervento chirurgico al quale si è sottoposto Federico è stato molto difficile ed ha richiesto sei ore sotto i ferri. Il primario, raggiunto da La Repubblica e Leggo, ha rilasciato delle dichiarazioni raccontando il tasso di guarigione per casi delicati di questo tipo:

Si tratta di un tipo di tumore che, rispetto all’adenocarcinoma pancreatico, ha fortunatamente maggiori possibilità di cura. Se scoperto in tempo ed è localizzato, la chirurgia radicale porta ad alte percentuali di guarigione. Spesso l’intervento chirurgico è complesso. Punta ad asportare completamente la malattia, preservando il più possibile la funzione dell’organo.

Al momento ci sono differenti farmaci efficaci anche per trattare i casi più difficili:

Dalla chemioterapia (efficace solo in alcune forme) agli analoghi della somatostatina, farmaci a bersaglio fino alle strategie locoregionali (come l’embolizzazione o la termoablazione epatica). Recentemente poi è stata approvata anche in Italia la nuova terapia radiorecettoriale, in grado di veicolare un’energia ‘distruttiva’ mirata in modo specifico sulle cellule cancerose.

E per quanto riguarda il tasso di sopravvivenza, Falconi riferisce:

Negli ultimi anni, con le nuove terapie abbiamo fatto passi in avanti significativi. Però è determinante essere curati in centri di riferimento, dove operano gruppi multidisciplinari di esperti, perché servono le competenze di diversi specialisti.

Cosa sono i NET (tumori neuroendocrini)

Il medico che ha operato Fedez ha spiegato in dettaglio cosa sono i NET (tumori neuroendocrini “rari e silenziosi”):

Sono un gruppo di neoplasie molto diverse fra loro, alcune aggressive altre ‘indolenti’. Ovvero che evolvono lentamente. Ma se scoperto in tempo ed e localizzato, la chirurgia radicale porta ad alte percentuali di guarigione. Queste cellule sono presenti in tutto l’organismo. Quindi i Nets possono colpire organi differenti quali pancreas, intestino, polmoni, tiroide, timo o ghiandole surrenali. In base all’aspetto delle cellule neoplastiche, i Nets si possono suddividere in ‘ben differenziati, che crescono in genere lentamente e sono meno aggressivi (ma comunque potenzialmente maligni, possono dare metastasi anche dopo molti anni) e scarsamente differenziati, che si sviluppano più velocemente e hanno maggiori probabilità di essere metastatici fin dall’inizio.