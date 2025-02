Fedez, dal tumore alla depressione: le sfide affrontate dal rapper

Nel marzo 2022, Federico Lucia, noto al grande pubblico come Fedez, ha annunciato di essere affetto da una rara neoplasia neuroendocrina del pancreas. L’artista si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale San Raffaele di Milano, durante il quale gli sono stati rimossi diversi organi, tra cui parte del pancreas, il duodeno, la cistifellea e una porzione dell’intestino.

Fedez e scoperta del tumore al pancreas

Dopo l’operazione, Fedez ha affrontato una fase post-operatoria complessa, caratterizzata da una significativa perdita di peso e da un regime alimentare restrittivo. Nonostante le difficoltà, Fedez è tornato sul palco nel giugno 2022 con il concerto benefico LoveMi.

Successivamente, a settembre dello stesso anno, ha effettuato una risonanza magnetica di routine che ha evidenziato l’assenza di tracce tumorali nei linfonodi, confermando l’efficacia dell’intervento chirurgico. Tuttavia, la guarigione fisica non ha coinciso con quella psicologica. L’esperienza della malattia ha avuto un impatto profondo sulla sua salute mentale, portandolo a confrontarsi con episodi di depressione.

La battaglia contro la depressione

Nel febbraio 2023, durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Fedez era già in cura con psicofarmaci. La terapia iniziale non ha prodotto i risultati sperati, portando i medici a modificare il trattamento. Questo cambiamento ha provocato effetti collaterali significativi, tra cui annebbiamento cognitivo, spasmi alle gambe, vertigini, nausea e perdita di peso.

In un’intervista, l’artista ha dichiarato: “Ho subito l’effetto rebound, oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo mi ha provocato spasmi alle gambe che per giorni mi hanno impedito di camminare, vertigini, nausea, perdita di peso”.

Nuove complicazioni: le ulcere anastomotiche

Nel settembre 2023, Fedez è stato nuovamente ricoverato a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere anastomotiche, lesioni che si formano in prossimità delle suture chirurgiche. Il dottor Massimo Falconi, il chirurgo che lo ha operato, ha spiegato: “Si tratta di un’ulcerazione che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo ‘cucito’, suturato”. Questo tipo di complicazione, sebbene rara, può manifestarsi dopo interventi complessi come quello subito dal rapper.

Le sfide della salute mentale

Oltre alle complicazioni fisiche, Fedez ha affrontato una depressione acuta, descritta come “sfociata in attacco ipomaniacale”. Per gestire questa condizione, ha intrapreso una terapia farmacologica che, però, ha comportato ulteriori sfide.

L’artista ha condiviso: “Arrivi completamente a perdere la lucidità. Ho iniziato ad assumere degli psicofarmaci, che però talvolta non sono privi di effetti collaterali. Allora per curare gli effetti collaterali di un farmaco ti prescrivono un altro farmaco, e così via. Il risultato è stato che balbettavo, tremavo, non riuscivo più a pensare lucidamente”.