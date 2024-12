Continua a tenere banco la questione di Fedez triste e assente durante la serata dedicata a Sarà Sanremo, nel corso della quale i Big in gara a Sanremo 2025 hanno svelato il titolo delle canzoni che porteranno all’Ariston. Cosa è successo davvero al rapper.

Su questo aspetto ci sono state diverse ipotesi. C’è chi ha sostenuto di vedere Fedez più strano del solito, chi ha attribuito il tutto a Chiara Ferragni, che nel frattempo era a casa a vedere tutt’altro con i suoi bambini.

A svelare ulteriori dettagli e retroscena è stato il critico musicale Luca Dondoni, ieri ospite a Pomeriggio 5, condotto durante le festività natalizie da Dario Maltese.

Lo stesso giornalista ha ribadito come durante Sarà Sanremo “non l’abbiamo visto benissimo”, ed in merito Dondoni ha svelato:

Lo so, lo so… ma dicono fonti informate che non tutti i giorni non possono andare bene, soprattutto per uno come lui che ha sofferto quello che ha sofferto, per cui ci può stare che una sera possa stare meno bene delle altre e poi c’è sempre l’ansia da palco. Però, la canzone che presenterà, che si intitola Battito, è un pezzo che parla di un sacco di cose, che sicuramente lo riguardano perché, come lui stesso ha detto, giocando sulla metafora della donna in realtà si parla di depressione.

Quindi si parla di un tema caro in questo momento a molti italiani e che se ne parla soprattutto tra i giovani. Magari non parla della sua depressione, ma sicuramente parla di momenti di vita vari. In generale è molto attento ai temi personali. E credo che sarà una canzone che dal punto di vista musicale e di testo potrà farci vedere un Fedez nuovo.