Fedez avrebbe tentato un gesto estremo: “tragedia sfiorata”, parla Corona

Fedez e Chiara Ferragni sono nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Questa volta, però, non si tratta di successi professionali o momenti familiari, ma di presunti tradimenti da parte del rapper. A rivelarlo è stato Fabrizio Corona, che nel suo format Falsissimo ha raccontato dettagli mai emersi prima, compreso un ipotetico tentativo di suicidio avvenuto poco prima della famosa serata dedicata a Sarà Sanremo dove gli artisti hanno presentato i titoli delle loro canzoni.

Fedez avrebbe tentato (di nuovo) il suicidio?

Durante la puntata intitolata “Il vero amore di Fedez”, Corona ha mostrato presunti messaggi, audio e fotografie che delineerebbero una relazione segreta del rapper. Questa donna, conosciuta prima dell’inizio della relazione con Chiara Ferragni, sarebbe rimasta una costante anche durante il matrimonio.

Corona ha dichiarato che la situazione avrebbe avuto un impatto devastante su Fedez, culminando in una crisi profonda che lo avrebbe portato a tentare il su*cidio.

Secondo il racconto di Corona, tutto sarebbe accaduto la sera in cui Fedez avrebbe partecipato a una diretta legata a Sanremo 2025. Il cantante, visibilmente provato, avrebbe ricevuto un messaggio dalla donna misteriosa, che lo avrebbe spinto a un gesto estremo.

Mi chiama, la sua voce comincia a tremare e cade. ‘Bro, ho preso una boccetta di Minias… Ti sto mandando un messaggio che ho scritto, se succede qualcosa fallo leggere ai miei figli.’

Corona ha aggiunto di aver allertato la madre di Fedez, Tatiana, che sarebbe intervenuta per soccorrerlo. Tuttavia, l’ambulanza non sarebbe stata chiamata per evitare clamore mediatico:

Chiamo Tatiana e le dico che Federico si è sentito male. Lei non sapeva niente, sento lei che bussa con lui che non le apre. Poi Federico le apre, le dico di non chiamare l’ambulanza perché se no l’indomani sarebbero stati su tutti i giornali. Tatiana chiama un medico che rianima Fedez, la situazione era drammatica. Si riprende e gli dico di salire sul palco.

Le accuse contro Selvaggia Lucarelli

Corona non ha risparmiato critiche anche a Selvaggia Lucarelli, accusandola di aver minimizzato la situazione di Fedez. Secondo il paparazzo, la giornalista avrebbe insinuato che il malessere del rapper fosse una strategia mediatica:

“Secondo quella stronz* è tutto calcolato… Scrive: ‘Se stai male ti curi, non cerchi il palco perché il palco non cura’.”

La reazione di Carlo Conti

Il racconto di Corona prosegue: “Nel frattempo avvertono Carlo Conti. Carlo Conti capisce ma sta zitto. Bravo, Carlo. Per la prima volta abbiamo trovato un conduttore che non ha usato una tragedia per fare ascolti e anzi, ha tenuto il segreto sulla tragedia. Bravo, Carletto. Federico viene rianimato da un medico. La situazione è drammatica”.

