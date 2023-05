The Ferragnez, Luis Sal ed Harry Stiles: parla Fedez, le ultime confessioni e dove lo vedremo in tv

Fedez sembra essere tornato alle vecchie e sane abitudini, comprese le sue dirette Instagram mattutine. Anche oggi il rapper ha dedicato del tempo ai suoi follower parlando dei suoi progetti futuri e non solo. Dalla sua nuova collaborazione musicale al ‘caso’ Luis Sal, cosa ha detto Fedez?

Fedez si confessa durante la diretta Instagram

Tanti i progetti lavorativi di Fedez, alcuni imminenti, come la nuova collaborazione musicale con Articolo 31 e Annalisa, annunciata già da qualche settimana.

Esce venerdì quello che (sulla carta) sarà tra i tormentoni estivi più suonati #DiscoParadise di Fedez con Annalisa e gli Articolo 31 pic.twitter.com/0lMHuoFMvC — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 22, 2023

Questa non è la sola novità però; mentre in questi giorni ha esordito la seconda stagione della serie The Ferragnez su Amazon Prime, Fedez si è lasciato scappare: “Credo si farà una terza stagione”.

Tanti i commenti di coloro che hanno cercato di sapere qualcosa in più sul reale rapporto attuale tra Fedez e l’amico (ex?) Luis Sal, scomparso dal seguitissimo podcast Muschio Selvaggio.

Già nei giorni scorsi il marito di Chiara Ferragni era intervenuto sul caso spiegando che avrebbe presto chiarito la questione con i suoi follower. Nonostante le numerose domande giunte anche questa mattina però, il rapper ha preferito non rispondere, scegliendo di rispettare il momento di silenzio che evidentemente entrambi avrebbero deciso di adottare in questo momento.

Tuttavia, a proposito di Muschio Selvaggio, Fedez ha svelato l’ospite nel cassetto: “A Muschio Selvaggio vorrei intervistare i Blink e Ligabue. Da un anno lavoro per portare in studio Harry Stiles. Potrei riuscirci!”.

Infine, sempre nel corso della sua diretta Fedez ha confermato la sua presenza nella prossima edizione di X Factor in qualità di giudice.