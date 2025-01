Fedez, il testo di Battito a Sanremo 2025 contiene un messaggio a Chiara Ferragni?

Fedez torna a Sanremo e non lascia spazio a fraintendimenti. Il suo brano, intitolato Battito, è già sulla bocca di tutti, non solo per la potenza delle sue parole ma anche per i presunti riferimenti autobiografici. Dopo un anno turbolento segnato dalla separazione da Chiara Ferragni, il rapper si presenta sul palco dell’Ariston con un pezzo che molti definiscono una “confessione a cuore aperto”.

Il brano di Fedez divide il Festival di Sanremo 2025

Già nella prima strofa, Fedez non risparmia colpi: “Ti porterei in terapia, solo per farti capire, il male che fai”. Un inizio che ha fatto drizzare le orecchie agli spettatori e agli addetti ai lavori. A riportare il testo è stato Cosmopolitan, sebbene ora l’articolo non sia più raggiungibile.

Alcuni versi di Battito sembrano avere un destinatario ben preciso: “Prenditi i sogni, pure i miei soldi. Basta che resti lontana da me”. Parole che, secondo molti, potrebbero essere un riferimento alla fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

Il pubblico e la critica si interrogano: è un pezzo nato per raccontare il dolore personale o per alimentare la curiosità mediatica? Le barriere emotive che il cantante descrive nel brano sembrano raccontare una lotta interiore ancora aperta.

Battito è stato scritto a sei mani con Federica Abbate e Alessandro La Cava, mentre la musica è stata curata dagli stessi autori insieme a Cripo. Questo team creativo ha contribuito a dare forma a una canzone capace di suscitare emozioni forti e contrastanti, proprio come il protagonista della vicenda.

Solo nei prossimi giorni potremo scoprire il testo integrale della tanto discussa canzone di Fedez a Sanremo 2025.