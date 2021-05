Vladimir Luxuria ha parlato di una chiamata tra lei e Fedez andata male per via di un equivoco. L’episodio fa riferimento al brano “Le feste di Pablo” che, all’epoca della sua uscita, l’ex parlamentare aveva fortemente criticato.

Nel brano di Fedez e Cara “Le feste di Pablo” si allude alle trans . ‘Pablo sei un pacco, tipo tipa con la sorpresa’: è vero, noi trans sappiamo sorprendervi con la nostra umanità per coloro che hanno la sensibilità artistica di raccontarci come fece De André e non di denigrarci.