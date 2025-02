Il Festival di Sanremo 2025 non è ancora iniziato ufficialmente, ma già si trova al centro di una bufera mediatica. Dopo il ritiro di Emis Killa a seguito delle indagini per associazione a delinquere, un altro nome di spicco potrebbe abbandonare la competizione: Fedez.

La notizia è emersa durante una puntata del programma 100% Parpiglia, condotto dal giornalista Gabriele Parpiglia su Studio 100. Parpiglia ha lasciato intendere che il rapper milanese starebbe valutando un possibile ritiro in corsa dal Festival, alimentando così una serie di speculazioni e ipotesi che stanno rapidamente facendo il giro del web.

Le parole di Parpiglia, riportate da Biccy.it e rimbalate sui social non lasciano spazio a dubbi:

Ho una notizia che mi hanno riportato. Io so che ci potrebbe essere un ritiro in corsa da parte di Fedez. Se dovesse succedere, noi lo sapevamo prima. Fedez potrebbe ritirarsi dal Festival di Sanremo? Ci sono delle dinamiche che ancora non voglio dire. Però alcune sono facili e intuibili. Mettete il caso dovesse essere accolto da fischi o i giornalisti non si concentrassero sulla musica, ma su ciò che è stato dato in pasto ai giornalisti in questo periodo. Ecco, credo che a quel punto non è da escludere l’ipotesi che lui possa davvero ritirarsi dal Festival di Sanremo.