Fedez si ritira da Sanremo 2025? La risposta di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 è stato investito da una bufera mediatica a seguito della pubblicazione di intercettazioni telefoniche che coinvolgono il rapper Fedez. Le conversazioni, rese note da Repubblica, riguardano dialoghi tra Fedez, Emis Killa e Luca Lucci, noto capo ultras del Milan arrestato per narcotraffico. La domanda è venuta spontanea: anche Fedez si ritirerà da Sanremo 2025?

Fedez si ritira da Sanremo 2025?

Nonostante l’eco mediatico, il direttore artistico Carlo Conti ha dichiarato in conferenza stampa: “Fedez non è indagato”. Ha poi aggiunto: “Faccio il direttore artistico, non sono un giudice. Per fortuna mi occupo di canzoni”.

Diversa la situazione per Emis Killa, anch’egli coinvolto nelle intercettazioni e attualmente indagato. Il rapper ha deciso di ritirarsi dal Festival pochi giorni prima dell’inizio della manifestazione. Conti ha commentato: “Per quanto riguarda qualsiasi tipo di processo: è fondamentale la presunzione di innocenza. Se uno viene indagato – come è successo ad Emis Killa che ha preso l’intelligentissima decisione di ritirarsi, perché non avrebbe vissuto serenamente il festival -, sono scelte personali”. Con il ritiro di Emis Killa, il numero dei cantanti in gara è sceso da 30 a 29.

Successo di ascolti: Sanremo 2025 conquista il pubblico

Nonostante le polemiche, il Festival sta registrando ascolti record. La seconda serata ha ottenuto una media di 11,7 milioni di spettatori, pari al 64,5% di share, superando le precedenti edizioni.

Carlo Conti ha espresso una moderata soddisfazione: “Sono moderatamente felice perché come ho sempre detto non mi sarei abbattuto con risultati non clamorosi e non mi esalterò troppo con risultati così meravigliosi. Si pedala col sorriso sulle labbra, così è più bello, ma si continua a pedalare”.