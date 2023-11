Dal prossimo anno Fedez potrebbe tornare protagonista sul piccolo schermo. Dopo l’esperienza con X Factor, infatti, per il rapper e marito di Chiara Ferragni potrebbe tornare in tv, questa volta alla conduzione di uno show molto amato e conosciuto. L’indiscrezione bomba è stata lanciata da Libero e prontamente ripresa dalla stampa nazionale proprio per via del clamore che si porta dietro.

Fedez condurrà il Milionario su La7? L’indiscrezione

Si tratterebbe di uno dei programmi più fortunati del preserale dell’ammiraglia Mediaset, approdato in passato anche in prime time: Chi Vuol essere Milionario. Condotto da Gerry Scotti, ora la notizia è doppia: oltre al presunto passaggio a La7 ci sarebbe anche un clamoroso cambio di conduzione che porterebbe Fedez a scippare il ruolo di padrone di casa a Gerry Scotti.

Chi Vuol essere Milionario è uno dei format più noti e visti in Mediaset ma dal 2024 rischia di passare a La7. Ad alimentare l’indiscrezione di Libero è stato anche DavideMaggio.it che rivela: “non è ancora ufficiale anche se possiamo confermavi che è cosa praticamente fatta”.

Per la partenza si ipotizza l’inizio del prossimo gennaio o al massimo dopo Sanremo 2024. Sarebbe interessante scoprire come avrà preso l’indiscrezione Gerry Scotti, dal momento che il Milionario è stato il preserale di maggiore successo della lunga carriera del conduttore.

Fedez, di contro, attualmente è impegnato con un progetto molto importante e che anche noi condividiamo in toto: