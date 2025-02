Fedez scappa dal DopoFestival per Selvaggia Lucarelli? Retroscena sulla madre del rapper

Il Festival di Sanremo 2025 non è ancora iniziato, ma già si accendono le polemiche. Al centro dell’attenzione, la co-conduttrice del Dopofestival, Selvaggia Lucarelli, e il cantante in gara, Fedez, notoriamente in cattivi rapporti. Secondo indiscrezioni, Fedez avrebbe espresso la volontà di non partecipare al Dopofestival per evitare possibili confronti con la Lucarelli.

Alessandro Cattelan, conduttore del Dopofestival, ha cercato di smorzare le tensioni dichiarando: “Non credo che il ‘Dopofestival’ debba essere vissuto come una corte d’accusa, non sarà un tribunale”. Ha inoltre sottolineato che la scelta di Selvaggia Lucarelli come co-conduttrice è avvenuta prima di conoscere i nomi dei cantanti in gara.

Il retroscena: la madre di Fedez evita Selvaggia Lucarelli

In un’intervista a RTL 102.5, Selvaggia Lucarelli ha raccontato un episodio curioso: “Ero a cena due sere fa in un ristorante e mi siedo. Ad un certo punto arriva un gruppo di signore. Dopo 10 minuti, una signora di queste, bionda, mi guarda e va via insieme alle amiche cambiando tavolo. Era la madre di Fedez”. La giornalista ha precisato che non ci sono stati litigi, ma l’episodio evidenzia la tensione esistente tra le due parti.

A complicare ulteriormente la situazione, emergono dettagli sulla vita privata di Fedez. Secondo il paparazzo Fabrizio Corona, il rapper avrebbe mantenuto una relazione extraconiugale di sei anni con Angelica Montini durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Queste rivelazioni gettano nuova luce sulle dinamiche personali dell’artista e potrebbero influenzare la sua partecipazione al Festival.