Amadeus, volto storico della televisione italiana e direttore artistico del Festival di Sanremo per diversi anni, si racconta nel libro “Ama. La mia storia, i miei Sanremo, come il palcoscenico mi ha cambiato la vita”. Il conduttore, attualmente legato a Discovery, ripercorre tra le pagine del settimanale Chi, alcuni episodi cruciali della sua carriera, tra cui aneddoti sul celebre palco dell’Ariston e sui protagonisti che lo hanno condiviso con lui.

Nel libro, Amadeus racconta un interessante scambio con Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, inizialmente riluttante a partecipare a Sanremo, declinò il primo invito del conduttore: “Non mi conosceva, non sapeva che tipo di Sanremo sarebbe stato” ha spiegato Amadeus.

Tuttavia, nel 2021, con Fedez in gara, il conduttore fece nuovamente un tentativo. Chiara declinò ancora, motivando la sua decisione con parole che Amadeus ha definito “molto belle”: “È una cosa bellissima per Federico, ed è giusto che si goda il suo Sanremo”.

Solo due anni dopo, Chiara accettò l’invito a co-condurre due serate del Festival, dimostrando di aver costruito un rapporto di fiducia con Amadeus e il suo team. Con Fedez, invece, fu l’inizio della crisi.

Nel libro, Amadeus non si esime dal riflettere sulla dinamica tra i due:

Se mi avessero chiesto un consiglio, ma nessuno me lo ha chiesto, avrei detto a Fedez di fare la stessa cosa che aveva fatto Chiara con lui. Ma voglio molto bene a Federico e, come si dice, ‘fra moglie e marito non mettere il dito'”.