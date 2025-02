Fedez a Sanremo 2025 dedica Bella Stronza a una persona (ma non è Chiara Ferragni)

Il Festival di Sanremo 2025 non smette di stupire. Nella serata dedicata alle cover, Fedez ha scelto di esibirsi insieme a Marco Masini con il brano “Bella Stronza”, una decisione che ha sollevato numerose domande e indiscrezioni. La performance, carica di emozione, sembra celare un messaggio personale rivolto ad Angelica Montini, figura al centro di recenti gossip legati al rapper milanese.

Fedez e la scelta di “Bella Stronza”

La scelta di “Bella Stronza” non è casuale. Il brano, originariamente interpretato da Marco Masini nel 1995, è noto per il suo testo intenso e diretto, che esprime sentimenti di rabbia e delusione verso una figura femminile. Fedez, affiancato dallo stesso Masini, ha deciso di portare questa canzone sul palco dell’Ariston, suscitando curiosità e dibattiti tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Una dedica a sorpresa per Angelica Montini

Secondo quanto scrive Fanpage.it , la scelta del brano sarebbe una dedica esplicita ad Angelica Montini, con la quale Fedez avrebbe avuto una relazione extraconiugale. Questa interpretazione aggiunge una dimensione personale alla performance, trasformando la canzone in un messaggio diretto e pubblico. La decisione di Fedez di esibirsi con questo brano potrebbe essere vista come un tentativo di riconciliazione o come una dichiarazione dei suoi sentimenti attuali.

Nessuna modifica al testo originale

Nonostante le indiscrezioni iniziali su possibili adattamenti del testo per renderlo più conforme ai tempi moderni, Marco Masini ha chiarito che la versione eseguita a Sanremo non ha subito alcuna modifica. In una dichiarazione, Masini ha affermato: “La cover di ‘Bella Stronza’ che io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata”.